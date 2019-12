Brandweerman steekt zelf bosbranden aan in Australië en helpt ze daarna mee te blussen

In Australië is een brandweerman van 19 jaar opgepakt die 7 bosbranden aangestoken heeft, voor hij ze zelf mee hielp blussen. Sinds vorige maand woeden hevige bosbranden in het oosten van Australië. Daarbij zijn al 6 mensen omgekomen. Hij werd opgepakt nadat zijn wagen vlak bij een beginnende brand gezien was.