De Britten vertrouwen hun politici niet meer... en dat is goed nieuws voor Boris Johnson

De Britse professor en kenner van het euroscepticisme Matthew Goodwin betoogde in een artikel in het weekblad The New Statesman dat de Britten altijd al sceptisch naar hun politici keken. Zelfs in "the good old days" van figuren als een Winston Churchill wantrouwde de helft van de bevolking de politieke klasse. Maar, stelt Goodwin, er heerste wel nog een groot ontzag voor de instituten van de macht. Tot in de jaren 1970 lieerde zeker 75 procent van de Britten zich met de twee grote partijen. Het is een belangrijke reden waarom populistische politici in het Vereningd Koninkrijk er lang niet in slaagden om de boventoon te voeren.