"Cleo": nieuwe Vlaamse film over rouwen, hoofdpersonage verliest beide ouders in auto-ongeval

Nieuw in de bioscoop deze week: "Cleo". Deze Vlaamse film gaat over rouwen. De Cleo uit de titel is een tienermeisje dat haar beide ouders verliest in een auto-ongeval. De hoofdrol is voor Anna Franziska Jäger, de dochter van choreograaf Anne Teresa De Keersmaeker. Voor haar vertolking kreeg de jonge actrice onlangs nog een prijs op het filmfestival in Rome. "Cleo" is ook het langspeelfilmdebuut van regisseur Eva Cools.