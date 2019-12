Belg stoot gemiddeld 10 ton CO2 uit, maar hoe krijgt u die uitstoot omlaag? Doe zelf de test

Wat het autorijden betreft, zijn we uitgegaan van een voertuig op fossiele brandstoffen met een uitstoot van 120 gram per kilometer (we hebben hier niet de hele cyclus van de wagen meegenomen). We evolueren naar waterstof of elektriciteit als brandstof voor onze voertuigen. Als die helemaal groen zijn (als de waterstof wordt aangemaakt met groene elektriciteit, en/of als de elektriciteit wordt opgewekt door duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, windmolens of waterkracht) dan wordt de uitstoot van CO2 zo goed als nul. Als u dus energieneutraler wil worden en toch liever niet de fiets of het openbaar vervoer neemt, investeert u best in een groene auto en let u daarbij op de herkomst van uw stroom. Een auto op gas helpt eigenlijk niet: dat kan misschien iets beter zijn voor het milieu, maar het helpt niet echt voor het klimaat. Overigens gaat Europa naar strengere normen: nieuwe auto's mogen vanaf 2021 gemiddeld nog maar 95 gram CO2 uitstoten maximaal. Lukt dat niet, dan riskeren de leveranciers fikse boetes.



Wat de woning betreft, zijn we uitgegaan van een relatief bescheiden woonwoonoppervlakte van 100 vierkante meter, met een epc-score (isolatiewaarde) van 250 kWh/m². Dit getal is ongeveer het gemiddelde voor woningen van 15 tot 20 jaar oud. Bij recentere woningen ligt dat al lager, en al helemaal bij nieuwbouw, maar bij veel gebouwen ligt dat hoger. Wie in orde wil zijn met de energienorm voor onze huizen van 2050, moet de epc-score onder de 100 krijgen. Opgelet: het getal betreft de verwarming van een woning op jaarbasis; wie alleen woont, zal dus aan dat getal komen voor één persoon, maar wie er met vier woont, zal per persoon minder uitstoten voor de verwarming.

Wat betreft de zonnepanelen, hangt heel veel af van de energiemix die u nu heeft. Hoe groener die mix nu al is, hoe minder CO2-uitstoot u zal besparen, maar dat betekent niet dat zonnepanelen geen nut zouden hebben: hoe meer groene (en propere) energie we maken, hoe beter, zeker in het licht van de opmars van elektrische voertuigen. Voor de berekening hier zijn we uitgegaan van het Europese gemiddelde, en van het plaatsen van zonnepanelen die uw volledige elektriciteitsverbruik dekken.