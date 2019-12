De vijf boeken die het leven van Hugo Matthysen hebben veranderd

“Bij stripverhalen is het hoofdpersonage meestal oninteressant: Suske wil je als kind niet in je vriendenkring, die is gewoon oersaai. Bij Nero is dat niet zo. In het eerste stripverhaal is dat zelfs een ontsnapte gek, die denkt dat hij keizer Nero is. Maar ook de andere figuren in de strip intrigeren: Madam Pheip, Tuizentfloot, ... Dat ging alle kanten op, en dat sprak aan.”