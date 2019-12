Doodstraf voor 7 terroristen betrokken bij bloedbad in Bangladesh

In Bangladesh zijn zeven leden van een islamistische terreurgroep veroordeeld tot de doodstraf door ophanging, een achtste beschuldigde werd vrijgesproken. De zeven planden een gijzeling in een café in de hoofdstad Dhaka in 2016, die werd uitgevoerd door vijf andere daders. Daarbij kwamen 22 mensen om, onder wie de daders zelf. De verdediging van de zeven die nu ter dood zijn veroordeeld, laat weten dat ze nog in beroep gaat tegen de beslissing.