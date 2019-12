Drie verdachten van homejacking in Zottegem op de vlucht na ongeval in Haaltert

De homejacking deed zich voor in de Potaardestraat in Erwetegem, een deelgemeente van Zottegem. De omstandigheden van de feiten zijn nog niet bekend, maar er was sprake van drie gewapende daders. De verdachten zouden daarna met hun vluchtwagen een ongeval veroorzaakt hebben in de straat Terlicht in Haaltert. Ze namen te voet de vlucht en zijn momenteel nog spoorloos.

De politie en het parket Oost-Vlaanderen kunnen nog geen details geven over het lopende onderzoek. Volgens de eerste gegevens raakte niemand ernstig gewond bij de homejacking en het ongeval. In Haaltert botste de wagen van de verdachten tegen twee geparkeerde voertuigen, waarna de inzittenden zijn weggevlucht.

Het Laatste Nieuws meldt dat de verdachten gefilmd werden door een getuige. "Een buur die net wou vertrekken, kwam na de klap meteen poolshoogte nemen. Hij kon de gangster(s) filmen. "Die hadden minstens één vuurwapen, waren totaal in paniek en riepen dat ze iedereen gingen neerschieten", vertelt de man. Een meisje dat toevallig in de buurt was, werd fysiek aangevallen door een van de daders. Zij raakte lichtgewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht."

In Zottegem voert de politie momenteel een sporenonderzoek uit. De homejackers zouden twee bewoners van een huis bedreigd hebben met een vuurwapen en zouden geld en juwelen buitgemaakt hebben.