Politie rolt 2 grote drugsbendes op: in totaal 33 mensen aangehouden  

Meer dan 250 agenten hebben tijdens verschillende acties in Antwerpen en Mechelen in totaal 33 mensen aangehouden. Zij maakten deel uit van 2 grote drugsbendes. In Antwerpen legde de politie maar liefst 11 cannabisplantages bloot, met in totaal 5.500 planten. In Mechelen ging het om verschillende bendeleden die zelfs tot in de gevangenis drugs zouden hebben gesmokkeld.