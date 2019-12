Eerste 16 lichamen uit koelwagen gerepatrieerd naar Vietnam

Op 23 oktober werden 31 mannen en 8 vrouwen uit Vietnam gevonden in een koelwagen in Essex, in Engeland. De container waar de transmigranten inzaten, was via de ferry vanuit Zeebrugge naar een Engelse haven gebracht. Daar werd de koelwagen opgepikt door de Noord-Ierse vrachtwagenchauffeur Maurice Robinson.

Hij heeft intussen schuldig gepleit aan mensensmokkel. Robinson is ook in beschuldiging gesteld voor 39-voudige doodslag en hulp bij illegale migratie. Twee andere mannen uit het Verenigd Koninkrijk blijven aangehouden, nog drie verdachten zijn voorlopig vrij op borgtocht. Ook in Vietnam loopt er een onderzoek naar mogelijke betrokkenen.