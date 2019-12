Franse boeren houden dag lang ring rond Parijs bezet: "Onze toekomst staat op het spel"

Ongeveer duizend boeren waren vanmorgen vroeg al op weg met hun tractoren. Dat veroorzaakte langere files dan gebruikelijk, vooral op de autowegen naar Parijs, zoals op de A1 uit Rijsel. Op de Parijse ring (de Périphérique) was er vanaf de voormiddag al hinder. Vooral aan de porte de Champerret, in het noordwesten, stond een grote colonne tractoren urenlang stil. Eerst hielden de boeren een barbecue op de ring, daarna een siësta. Ook op andere plekken ten westen van Parijs, zoals de porte d'Auteuil, was er hinder. Soms was de ring in beide richtingen helemaal dicht. De boeren hebben een resem van klachten, die we toch kunnen samenvatten als "hard werken voor weinig geld" en "angst voor de toekomst van ons beroep".

Vanavond hebben de boeren hun actie opgeschort tot dinsdag 3 december. Die dag is er 's ochtends om 9 uur overleg met de Franse premier Edouard Philippe. Als het gesprek niets oplevert, gaan de boeren opnieuw actievoeren.