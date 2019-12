Fransman Guillaume Boutin wordt nieuwe CEO van Proximus

Volgens voorzitter Stefaan De Clerck verkoos Boutin Proximus boven andere aanbiedingen. "Hij werd van overal gevraagd", aldus De Clerck, die de nieuwe topman omschreef als een "jonge, creatieve, ambitieuze manager in een nieuwe stijl". Zijn contract loopt 6 jaar (vanaf 1 december). Over de contractvoorwaarden zei De Clerck dat die "in lijn liggen met wat de politiek aanvaardbaar vond". Boutin behoudt zijn langetermijnbonus, iets waar zijn voorgangster Dominique Leroy niet op kon rekenen.

Zelf begon Boutin in het Nederlands te spreken. "Jullie merken dat mijn Nederlands nog voor verbetering vatbaar is, maar ik maak er werk van", zei hij al snel, om vervolgens in het Frans verder te gaan. Boutin wil van Proximus "de onbetwistbare leider maken in technologie en digitaal", zei hij. Maar hij wil ook "nieuwe groeidomeinen verkennen".