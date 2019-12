Genk moet komende 5 jaar 15 miljoen euro per jaar besparen

De stad Genk had tot nu toe een budget van 1 miljard euro per jaar, maar de voorbije jaren zijn de belastinginkomsten met 10 miljoen euro gedaald in vergelijking met 2014. "We hebben wat tegenslagen gehad", zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). "Door de sluiting van Ford en de elektriciteitscentrale van Langerlo, de tax-shift van de federale overheid en de versnelde afbouw van de belastingen op machines door Vlaanderen hebben we onze inkomsten sterk zien dalen. Maar de kosten van de stad zijn blijven stijgen. Door de vergrijzing en de extra uitgaven voor de politie."

Extra belastingen

Genk gaat de personenbelasting verhogen. "We willen die met 0,5 procent verhogen, dus van 7 naar 7,5 procent", gaat de burgemeester verder. "Een gemiddeld gezin zal daardoor 40 à 45 euro per jaar meer moeten betalen." Ook de afvalfactuur gaat omhoog. "We willen, net als veel andere gemeenten, minder tussenkomen in die bijdrage van 111 euro aan Limburg.net, ook dat is 40 euro per jaar meer per gezin." De stad hoopt op die manier 7 miljoen euro extra binnen te halen.

Taks op economische bedrijvigheid

Ook alle 5.000 ondernemingen in Genk moeten allemaal bijdragen. "Veel gemeenten hebben nu al zo'n belasting op economische bedrijvigheid. We gaan die ook invoeren. Dat moet de stadskas 4,3 miljoen euro opleveren." Zowel kmo’s, kleine handelaars als grote bedrijven zullen die taks moeten betalen. De taks varieert tussen 125 en 175.000 euro per jaar." Maar sommige bedrijven kunnen een korting krijgen. "Bijvoorbeeld bedrijven die groeien of investeren in groene energie, of die Genkenaren in dienst nemen."

Geen naakte ontslagen

De stad gaat zelf 7,5 miljoen euro besparen, vooral op personeel. "We gaan de komende jaren 90 personeelsleden niet vervangen. Dat is een op de twee die met pensioen gaan. Daardoor geven we 5,5 miljoen euro minder uit."