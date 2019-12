Man uit Genk maakt "Losing sight": een documentaire over blinde Congolezen

"Ik heb zelf een oogziekte", zegt Jorgo Kokkinidis. "Op mijn 14e hebben oogartsen vastgesteld dat ik een ziekte heb aan mijn hoornvlies. Door de goede zorgen kan ik zien, enkel met lenzen. Maar een tijdje geleden kon ik mijn lenzen niet gebruiken en was ik in principe blind. Toen merkte ik hoe vreselijk dat was."

Ontwikkelingsland

Als je in een ontwikkelingsland woont, is dat veel moeilijker. "In landen als Congo is er amper oogzorg en mensen met een oogprobleem leven aan de rand van de maatschappij", gaat Jorgo verder. "Dat had ik ook kunnen zijn. Ik heb geluk dat ik in België ben geboren, maar dat is eigenlijk niet correct."

Cataract

In veel gevallen zou blindheid vermeden kunnen worden. "Veel mensen hebben cataract, een ziekte die hier goed behandeld kan worden", zegt Jorgo. "Maar in Congo is dat anders. Daar worden de mensen blind van die ziekte. En dat is heel frustrerend."

Puur overleven

Jorgo trok zelf naar Congo. "In begin was het vrij confronterend. Een patiënt die een tumor had in zijn ogen, of een vader die niet voor zijn kinderen kon zorgen omdat hij niet meer op het land kon werken. Vaak denken mensen dat blindheid een straf van God is. Daardoor leven mensen op de rand van de maatschappij en is het puur overleven. Als jouw gezin niet voor je kan of wil zorgen, dan heb je gewoon brute pech."

Opbrengst

De organisatie Licht voor de wereld maakt oogzorg toegankelijk voor de allerarmsten. "Er zijn dus wel oplossingen, maar de schaal van blindheid is zo groot dat er nog steeds meer aandacht nodig is. Daarom probeer ik iets te doen met mijn documentaire."

Vrijdag kan je die documentaire komen bekijken in C-Mine. "Een ticket kost 15 euro, een operatie in Congo 50 euro. Dus als we 3 tickets verkopen, kunnen we al een patiënt opereren, besluit Jorgo enthousiast.