Gezochte Ivoriaanse spelersmakelaar is opgepakt in Frankrijk en daarna aan ons land overgeleverd

Een Ivoriaanse spelersmakelaar die actief was in België, Frankrijk en Ivoorkust en door het Belgische federaal parket gezocht werd, is opgepakt in Frankrijk en vorige week aan ons land overgeleverd. De man, O., is door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van oplichting, witwassen en mensenhandel en onder aanhoudingsbevel geplaatst. De Brusselse raadkamer heeft maandag die voorlopige hechtenis met een maand verlengd.