Journalist valt in de smaak bij varken: "Sorry, dit dier zit mij al sinds vanmorgen achterna"

De drie nieuwsankers in de studio kunnen met moeite hun lach bedwingen. Mantikos probeert met al zijn professionaliteit aan zijn verslag te beginnen, al is het al vluchtend door het beeld. "De stad is helemaal getransformeerd... Sorry jongens, ik kan echt niet blijven staan omdat het varken mij wil bijten. Sorry." Waarop hij uit het gezichtsveld van de camera verdwijnt, nadat het dier hem liefdevol in zijn benen heeft gebeten.

"Het is nu al de tweede dag...", klinkt het nog buiten beeld. Nieuwsanker Giorgios Papadakis probeert zijn collega uit zijn lijden te verlossen en de rechtstreekse interventie af te ronden. Al lukt dat niet meteen: Mantikos is te druk bezig met te vluchten voor het amoureuze dier. "Goeiemorgen. Hij is onze vriend en hij volgt ons al sinds deze morgen."

Waarna Papadakis, die intussen net als zijn twee collega's de slappe lach heeft, Mantikos nog meegeeft: "Het is een vrouwtje..." En besluit met: "Lazos, omdat het een tragische situatie is in Kineta en we daar de schade moeten opmeten, probeer toch maar om je band met het varken te herstellen."



De beelden zijn viraal gegaan. Hoe de romance tussen Mantikos en zijn vrouwelijke aanbidster uiteindelijk afgelopen is, is niet duidelijk.