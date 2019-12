Groen, SP.A en PVDA kunnen "segregerende verenigingen" vrijwaren van subsidieverlies

De linkse oppositie was niet te spreken over deze gang van zaken. "De Vlaamse meerderheid verandert de spelregels en cours de route", vond Vlaams Parlementslid Katia Segers (SP.A). "Het is niet de job van het parlement om het regeerakkoord in decreten te gieten", zei Vlaams fractieleider Jos D'Haese (PVDA), die vermoedt dat de meerderheid op die manier de Raad van State buiten spel probeerde te zetten. Vlaams Fractieleider Björn Rzoska (Groen) had het over "broddelwerk, een parlement onwaardig".

Daarom werd een artikel uit het het reglement van het Vlaams Parlement bovengehaald. Dat bepaalt dat parlementsleden een motie kunnen indienen wanneer er mogelijk sprake is van "discriminatie om ideologische en filosofische redenen".