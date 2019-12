Grootste Albert Heijn van provincie Antwerpen opent in Deurne: "We kunnen wel een extra supermarkt gebruiken"

De nieuwe supermarkt ligt aan de Herentalsebaan in Deurne, op de grens met Borsbeek en Wommelgem. Het is de grootste Albert Heijn van onze provincie, met bijna 2000 vierkante meter. Dat zorgde eerst voor wat ongerustheid in de buurt.

Verkeer wordt gespreid

Op die plek is er nu al veel verkeer en er werd gevreesd dat zo'n grote supermarkt voor nog meer verkeersdrukte zou zorgen. Maar bij de plannen is er rekening gehouden met de verzuchtingen van het district Deurne. "Het autoverkeer zou over de Herentalsebaan gaan, maar in de omgevingsvergunning is nu opgenomen dat een deel van het verkeer via de Strydoncklaan zou gaan", zegt districtsburgemeester Tjerk Sekeris. "Zo zijn de auto's meteen weg via de Krijgsbaan."

Extra supermarkt is welkom

Deurne is - na Antwerpen - het grootste disctrict van de stad. "We kunnen wel een extra supermarkt gebruiken", zegt Sekeris. "In Deurne-Oost komen er voor 2024 meer dan 1000 woningen bij. Dat wil zeggen dat er zo'n 5000 inwoners bij komen op vrij korte tijd. En die moeten natuurlijk ergens gaan winkelen."

De Albert Heijn supermarkt in Deurne heeft ook het meeste personeel van alle vestigingen in Vlaanderen. Er zijn een 60-tal mensen in dienst.