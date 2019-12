Guy Swinnen over zijn depressie: "Wandelen hielp mij om mijn hoofd leeg te maken"

Guy Swinnnen van The Scabs is al tien jaar ambassadeur van Te Gek!?, de organisatie die zich inzet om psychische problemen bespreekbaar te maken. "Een aantal jaren geleden heb ik een depressie gehad. Ik ben beginnen te wandelen om mijn hoofd leeg te maken en heb daar veel aan gehad. Ik wist dat Te Gek!? ook wandelingen in dat kader organiseerde. Daarom heb ik ook voorgesteld om ook in Diest zo'n wandeling te doen."

Elke dag wandelen

Guy wandelt nu nog altijd iedere dag. "Niet alleen, maar met mijn hondje, Fanny. Twee keer per dag trekken wij eropuit. Dan wandelen we telkens een half uur ongeveer. Wandelen zorgt voor rust: door te wandelen, schep je meer ruimte in je hoofd en het geeft je extra energie."

Meewandelen

Op 30 november kan je in het spoor van Guy Swinnen op stap gaan door de bossen van Hees, waar hij elke dag met Fanny gaat wandelen. "Er zijn verschillende wandelingen, tussen de 4 en de 30 km. Zelf wandel ik een afstand van 11 km. Iedereen is welkom om met mij te wandelen!"



Meer info over de wandelingen vind je op de website van de Stad Diest.