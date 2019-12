Hoe bange dromen ons helpen omgaan met angsten als we wakker zijn

Het klinkt ingewikkeld, maar volgens de onderzoekers komt het erop neer dat er een duidelijke link is tussen de emoties die we voelen in onze slaap en de emoties die we voelen als we wakker zijn. De hersengebieden die getriggerd worden door angst in een droom, zijn bij een confrontatie met een angstaanjagende situatie in het echt minder actief. En het hersengebied dat levensechte situaties beoordeelt, reageert dan ook sterker.

Op basis daarvan ontwikkelden ze een nieuwe theorie: we bootsen angstaanjagende situaties na in onze dromen om zo beter op dat soort situaties te reageren als we wakker zijn. "We zouden dromen kunnen zien als een training voor toekomstige reacties, een voorbereiding om gevaren in het echte leven te trotseren", oppert Perogamvos.