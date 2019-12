Is het illegaal om je kat buiten te laten rondzwerven?

"Er zijn geen goede argumenten om je kat buiten te laten lopen. Er zijn heel veel goede argumenten om ze binnen te houden", zegt Vrielink. "Dat is ook in belang van de katten zelf. We zijn allemaal verplicht om zo goed mogelijk voor onze huisdieren te zorgen. Het aantal sterfgevallen onder katten die buiten mogen, is zeker in hun eerste levensjaren gigantisch. Ze worden doodgereden, lopen ziektes op of worden aangevallen door andere katten of kattenhaters. Buitenkatten worden daardoor gemiddeld maar half zo oud als binnenkatten."

Volgens Vrielink is het perfect mogelijk om je kat binnen te houden. "Maar je moet er dan wel meer mee bezig zijn. Je moet hun leven dan interessant genoeg en actief genoeg houden. Katten hebben nood aan spelen, aan aandacht."

"Je moet ervoor zorgen dat die dieren een andere uitlaatklep krijgen voor dat jachtinstinct. Je kunt van het zoeken naar eten een spel maken. Katten kunnen zich ook uren bezighouden met simpele speelgoedjes zoals een doos, papieren zakken, hengeltjes met veertjes eraan, laserlichtjes waar ze op kunnen jagen. Ook krabpalen zijn een must, want anders gaan ze hun nagels scherpen aan je meubilair. Je voorziet ook best minstens één kattenbak per kat, die je regelmatig schoonmaakt. Wie plaats genoeg heeft buiten kan ook een afgesloten kattenren maken in zijn tuin."