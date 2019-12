Karatetraining in het Capitool: "Een politicus maakt hier iedere dag wel iets anders mee"

Hoe boeiend de discussies ook mogen zijn over het al dan niet afzetten van de Amerikaanse president Donald Trump, het is niet altijd even makkelijk om te luisteren naar de uiteenzettingen daaromtrent tijdens nieuwsuitzendingen. Zeker wanneer er plots een onverwacht persoon opduikt die de volledige aandacht naar zich toetrekt. Toen gisteren de Republikeinse politicus Don Beyer vanuit het Capitool in Washington op CNN zijn visie gaf over de laatste ontwikkelingen in de afzettingsprocedure dook achter hem plots een man op die al roepend een aantal karateoefeningen deed. Tot groot jolijt van sociale media waar de man onmiddellijk 'onsterfelijk' gemaakt werd.