Klimaatwoordenboek: CO2? methaan? negatieve emissietechnieken? Check het hier

Voor een officiële hittegolf moet het 5 dagen na elkaar warmer zijn dan 25 graden Celsius (zomerse dagen), waarvan 3 dagen warmer dan 30 graden Celsius (tropische dagen). Hittegolven worden door de klimaatopwarming alsmaar “gewoner”. Dit jaar beleefden we er drie, iets wat 72 jaar lang niet meer gebeurd was. Terwijl we in de jaren 70, 80 en 90 samen 7 hittegolven op 30 jaar beleefden, zijn dat er sinds de eeuwwisseling 14 op amper 20 jaar.

Nog sterker wordt het als we de laatste 10 jaar bij elkaar nemen: 10 hittegolven, gemiddeld eentje per jaar, en dat terwijl we er bijvoorbeeld in de hele jaren 60 en de hele jaren 80 geen enkele hadden.

Dat we nu aan drie op een jaar zitten, is niet meer gebeurd sinds 72 jaar, maar het is geen absoluut record. In het speciale jaar 1947 hadden we er vier, maar dat was toen nog vrij geïsoleerd. Terwijl we hittegolven nu als vrij normaal zijn gaan ervaren, was dat vroeger echt wel een uitzondering.