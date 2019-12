Koninklijke Schenking moet beslissen of Park van Laken opengaat voor publiek

In de nota lezen we dat de Koninklijke Schenking aan zet is en ze verwijst daarvoor naar een passage in het Koninklijk Besluit van 1930 waarin staat dat de KS in het leven werd geroepen om “te beantwoorden aan de vaderlandslievende gevoelens en aan de bezorgdheid voor het behouden van ’s lands natuurschoonheden” Uit deze passage zou volgens de nota “mogelijks een beslissing afgeleid kunnen worden of het wel of niet in het belang van het natuurbehoud is om het park open te stellen voor het publiek.”