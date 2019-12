Van abt tot bisschop: Lode Van Hecke is de nieuwe herder van het bisdom Gent

Lode Van Hecke (69) leidt vanaf nu het bisdom Gent. Ongezien eigenlijk. "Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Kerk in België dat een monnik de titel van bisschop krijgt. Op wereldvlak zijn er zelfs maar drie geestelijken in dat geval", zegt Geert De Kerpel van de Belgische bisschoppenconferentie. Het was Kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, die de nieuwe bisschop voorstelde.

Van Hecke, afkomstig uit Roeselare in West-Vlaanderen, studeerde filosofie en theologie. Het is als student dat hij kennismaakte met de trappistenabdij van Orval. Hij besloot om na zijn studies in te treden, in 1976 was dat, dus al meer dan 40 jaar geleden. Hij heeft in Orval allerlei opdrachten vervuld, van prior over directeur van de brouwerij tot econoom.

Hij was ook twee jaar lang in Rome secretaris van de abt-generaal van de cisterciënzerorde, waartoe de trappisten behoren. In 1995 werd hij tot priester gewijd. Nadien werd hij abt in Orval, 12 jaar geleden. Eigenlijk was Van Hecke zowel de religieuze als de zakelijke leider van de abdij. Kortom, een pastoraal denker én een manager.