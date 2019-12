Minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V): "Boeren zijn ook deel van de oplossing van de milieuproblemen in Vlaanderen"

Volgens Crevits worden er in Vlaanderen ook stikstofmaatregelen genomen zoals in Nederland. "We gaan zo ver dat we niet alleen maatregelen nemen aan de bron waar er stikstof wordt uitgestoten. We gaan verder. In de gebieden die palen aan belangrijke natuurgebieden kunnen sommige bedrijven in de toekomst niet meer uitbreiden of de bedrijven moeten er op termijn verdwijnen."

"Wij hebben een van de strengste mestregelgevingen van Europa, maar er zijn ook wat problemen. De methaanuitstoot is beter geworden de voorbije jaren, maar de waterkwaliteit stagneert. We moeten zoeken hoe we boeren en landbouwbedrijven kunnen begeleiden. Als je als landbouwer in Vlaanderen geen zekerheid hebt op het gebied van regels en inkomen, dan leidt dat tot trauma’s op bedrijven. Dat is het precaire evenwicht dat we moeten vinden."

Crevits vindt het geen goed idee om de veestapel in Vlaanderen af te bouwen. "Het aantal koeien en varkens is al afgenomen. Dat heeft te maken met de lagere consumptie van vlees. Men vergeet dat de methaanuitstoot van de koeien in Vlaanderen heel laag is dankzij de innovatieve wijze waarop we met voeding omgaan. Als een derde van alle koeien wordt weggesaneerd, dan blijft de vraag wel bestaan. Dan gaan we koeien importeren van boeren uit andere landen die minder strenge regels volgen. Dan kies ik voor onze eigen koeien die minder methaan uitstoten."

Minister Crevits wil in dialoog blijven gaan met de landbouwsector. "We praten vaak over boeren, maar het zal mijn opdracht zijn om met de boeren te praten. We zijn geneigd om de boeren als een deel van het probleem te zien, maar we moeten hen ook zien als een deel van de oplossing van het milieuprobleem in Vlaanderen. Op het vlak van innovatie en milieu-impact zijn we koploper in Vlaanderen. We zijn daar zo weinig fier op."

Bekijk het gesprek met minister van Landbouw Hilde Crevits uit "De afspraak" hier: