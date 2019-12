Moedigt Poolse regering "homovrije zones" aan? "Homo's niet vervolgd, maar bewegingsvrijheid gekortwiekt"

Homo’s en lesbiennes worden niet vervolgd in Polen, maar ze worden wel in hun bewegingsvrijheid gekortwiekt. "De burgemeesters van tientallen gemeenten verbieden bijvoorbeeld Pride-marsen, terwijl ze de extreemrechtse tegenbetogers geen strobreed in de weg leggen. Het is wel degelijk een politieke keuze die zich vertaalt op het terrein", zegt Marc Peirs.

"Als er toch een Gay Pride plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld in Bialystok op 20 juli, dan worden de betogers heel brutaal aangevallen. Er werd met allerlei voorwerpen naar de betogers gegooid en er zijn tientallen gewonden gevallen. De burgemeester en de politie kregen het verwijt dat ze extreemrechts lieten betijen."



Polen is nog steeds een door en door christelijk land. "Dat is een historische erfenis van de laatste opstoot van de verbinding van christendom en nationalisme in de strijd tegen het communisme. Het volk en de Kerk streden na de Tweede Wereldoorlog samen tegen het communisme", legt Marc Peirs uit.

Vandaag is Polen al dertig jaar een liberale vrijemarkteconomie en een stabiele democratie. "Maar in de Kerk heb je nog steeds een harde kern van mensen met heel rechtse denkbeelden. Bij de jongste verkiezingen hebben hoge kerkleiders apostolische brieven gestuurd die bijvoorbeeld in alle kerken van Bialystok werden voorgelezen en waarin letterlijk werd gezegd dat homo’s en lesbiennes niet sporen met het Polen dat ze willen verdedigen", besluit Marc Peirs.

