N-VA vraagt parlementaire onderzoekscommissie naar Koninklijke Schenking

"We merken al langer dat de Koninklijke Stichting een ingewikkeld kluwen is, vermengd met onder andere de Regie der Gebouwen. Alleen al de openstelling van het Park van Laken voor het publiek heeft heel wat voeten in de aarde", zegt Peter Buysrogge. "We moeten als parlement eens een grondig overzicht krijgen van welke middelen waar naartoe gaan. In geen enkele andere sector wordt een dergelijk wanbeheer aanvaard, maar hier blijven we het vrolijk verder financieren met belastinggeld."