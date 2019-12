Nachtje doorsteken voor laatste Ros Beiaardtickets: Dendermonde voorziet toiletten en stoelen voor wachtenden

Op zondag 24 mei 2020 trekt het Ros Beiaard weer door de straten van Dendermonde. Het hoogtepunt van elke ommegang is het steigerende en dansende Ros Beiaard, gedragen door de stoere pijnders, bereden door de Vier Heemskinderen. Dat spektakel is te zien op de Grote Markt.

Meest gegeerde plaatsen

Nu zaterdag om 9 uur start de verkoop van de tickets voor de tribuneplaatsen op de Grote Markt, de meest gegeerde plaatsen. De stad verwacht dat mensen al op vrijdag zullen aanschuiven om op zaterdag zeker een ticket te kunnen bemachtigen.

"Onze veiligheidsdiensten zijn voorbereid", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V) bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. "De markt wordt op vrijdag al afgesloten en er komen toiletten en stoelen voor de wachtenden, die op de markt willen overnachten. Ik merk nu al dat het enthousiasme groot is."

In recordtempo uitverkocht

De ommegang is gratis voor toeschouwers langs het parcours, maar voor tribuneplaatsen moet er betaald worden. In juni werden al 13.000 tickets voor de straattribunes beschikbaar gesteld. Die waren in een recordtempo de deur uit. De laatste tickets worden dus op zaterdag 30 november verkocht.

Polsbandjes

Om alles in goede banen te leiden, wordt op vrijdagmorgen 29 november om 11 uur een geleidingssysteem geïnstalleerd op de Grote Markt. Vanaf dat moment wordt iedereen die wil aanschuiven geregistreerd met een polsbandje dat toegang geeft tot een afgebakende zone op het marktplein. Vroeger komen aanschuiven dan vrijdagmorgen 11 uur heeft geen enkele zin. Wie toch vroeger aanwezig is, kan geen rechten laten gelden.

Verboden te kamperen

Eigen tenten zijn niet toegelaten, slaapzakken, kussens en dekens wel. De stad voorziet zelf een grote tent.

Aflossen is niet toegestaan, ook mag je niet aansluiten bij personen die er al vroeger stonden. Alle geregistreerde aanwezigen (met polsbandje) kunnen tijdens de nacht van 29 op 30 november vrij bewegen en contact hebben met elkaar in de afgebakende zone. Want tegen het begin van de kaartenverkoop om 9 uur, worden alle geregistreerde aanwezigen in chronologische volgorde van aanschuiven geplaatst. Daarna kunnen ze hun kaarten kopen in het stadhuis.