Nederlandse reporter sprak met beruchte Belgische Syriëstrijder in Syrische cel: "Ik heb mijn lesje geleerd"

"Dit is een oorlogsverklaring en de plannen zijn al gesmeed. Alles gaat de lucht in in België (...) Alles waar een ongelovige is, een kafir natuurlijk, die worden vermoord." Zo klonk de Antwerpse Syriëstrijder Abdellah Nouamane in 2015 in een boodschap die via WhatsApp doorgestuurd werd.



4 jaar later trof de Nederlandse reporter Hans Jaap Melissen de Antwerpenaar samen met andere IS-aanhangers in de ziekenboeg van de gevangenis van Hasakah in het noorden van Syrië. "Een soort doodstil kalifaat", zo omschrijft Melissen de plaats.



Nouamane werd meermaals doodverklaard, maar hij zit nu, naar eigen zeggen, al negen maanden in de gevangenis. "Ik heb geen bloed aan mijn handen, ik heb niemand onthoofd, gedood of verbrand", vertelt hij aan de Nederlandse reporter. "Ik ben moe, ik heb er genoeg van, ik heb mijn lesje geleerd."