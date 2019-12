Het dilemma van de N-VA: Nieuw Vlaams Belang of Belgisch Vlaamse alliantie? 

Vermits deelname aan de nieuwe federale regering geen eervolle wandeling in het park is, maar veeleer een onzekere doortocht van een diepe vallei vol schutters en snipers die pijnlijk raak schieten, is het voor een partij als N-VA wellicht verkieslijk de bunker van de oppositie op te zoeken en van daaruit de toekomstige federale meerderheid onder vuur te nemen.

Want de federale regering zal hoe dan ook voor kolossale en zeer onpopulaire uitdagingen worden geplaatst. De begroting, de verzwakkende economische conjunctuur, de financiering van de sociale zekerheid meer bepaald de pensioenen, het klimaat, de energiebevoorrading, de immigratie, de mobiliteit, de veiligheid, de digitalisering van de economie zijn slechts enkele voorbeelden van de enorme problemen, uitdagingen en herculestaken, die de nieuwe federale regering wachten. Het is dan veel veiliger zich in een oppositiebunker terug te trekken.