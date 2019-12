In het Europees Parlement in Straatsburg is de benoeming goedgekeurd van de nieuwe Europese Commissie. Dat gebeurde met een grote meerderheid. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei in haar toespraak dat Europa de leiding moet nemen in de strijd tegen de klimaatverandering. Ze zal daarover binnenkort een plan op tafel leggen, een "green deal". Onze reporter Rob Heirbaut sprak met haar. Bekijk het gesprek hierboven.