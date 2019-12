2 nieuwe klachten ingediend tegen uroloog Bo Coolsaet

Volgens het parket gaat het om klachten die gelijkaardig zijn aan de zaak waar Coolsaet in veroordeeld werd. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan 2 jaar met uitstel, voor de verkrachting en aanranding van een minderjarige patiënte. Daardoor staat de teller voorlopig op 9 klachten die officieel werden ingediend tegen de man. Eén van die klachten heeft alvast geleid tot het proces gisteren.

De onderzoeksrechter zal nu de andere klachten verder bekijken en bundelen in een groot dossier. Het blijft echter op dit moment koffiedik kijken of er ook voor hen een proces volgt: de raadkamer zal daarover in een later stadium moeten beslissen.