Omgevallen bouwkraan veroorzaakt ravage in Sint-Niklaas

In de Botermelkstraat in Sint-Niklaas is rond 14.30 uur een bouwkraan omgevallen. Die stond op de werf van een woning in aanbouw.

Een stelling werd helemaal vernield en de zij- en achtergevel in opbouw raakten beschadigd, net als de gevel en de achterbouw van de naastgelegen woning.

De giek van de kraan miste op 2 meter na een derde woning. Het mag een wonder heten dat er geen gewonden vielen, want de ravage is enorm.

Door het ongeval moesten alle werkzaamheden onmiddellijk gestaakt worden. De werf werd door de politie verzegeld. Het ongeval gebeurde op het moment dat er een pak met bakstenen omhoog gehesen werd. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er juist is misgegaan.