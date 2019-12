Proximus-voorzitter Stefaan De Clerck uitgejouwd en tegengehouden tijdens vakbondsactie, sociaal akkoord verworpen

Er is alvast op initiatief van de directie een bijeenkomst van vakbonden en directie gepland, morgenochtend, maar het is niet duidelijk of dan nieuwe onderhandelingen gestart zullen worden.

"We willen nog ruimte om te onderhandelen. Het plan is niet af, bepaalde zaken moeten nog aangepakt worden", reageert Nancy Fonteyne van de christelijke vakbond ACV Transcom. "Ik hoop dat de bestuursleden goed nadenken. Ik ben aan het bidden dat we toch nog kunnen vergaderen om de laatste zaken aan te pakken." De vakbonden hopen onder meer nog naakte ontslagen te vermijden.

De directie laat nog niet in haar kaarten kijken. "We betreuren dat er op het paritair comité geen meerderheid gevonden is rond het transformatieplan. Het is nu aan de raad van bestuur om zich deze namiddag over de zaak te buigen", zegt woordvoerder Fabrice Gansbeke. Mogelijk hakt die raad van bestuur ook de knoop door over wie de nieuwe CEO van Proximus wordt.