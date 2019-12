Vermiste Antwerp-supporter Ben Vanleene is om het leven gekomen

Vanleene verdween na de voetbalwedstrijd Antwerp-Club Brugge, op 10 november. Hij werd het laatst gezien in de buurt van het Sportpaleis. Er volgden verschillende zoekacties in de buurt en in het water, maar die leverden niks op.

Tot vorige zondag. Toen werd een lichaamsdeel uit het water gehaald in het Straatsburgdok, niet zo ver van het Sportpaleis. Uit DNA-onderzoek blijkt dat het wel degelijk om Ben Vanleene gaat. "Daarmee is duidelijk geworden dat hij na zijn verdwijning in het water is beland en om het leven is gekomen", zegt het parket.