Tom Hanks na "Jeopardy"-flop: "Konden ze zelfs geen fout antwoord bedenken?"

Gisteren was Tom Hanks te gast in "Jimmy Kimmel Live", waar hem het bewuste fragment getoond werd. Hanks bleek erg verbaasd te zijn: "Hou je me voor de gek! Hou je me voor de gek! Ze hebben zelfs geen fout antwoord kunnen bedenken? Woody Harrelson? Nee, dat is niet juist. Mahershala Ali? Nee, dat is ‘m ook niet."

"Wat was de omschrijving van de categorie waarin gespeeld werd? Slechte carrièrekeuzes voor 800 dollar? Slechte casting voor 1.000 dollar? Nee, ik vermoed dat de kandidaten verblind waren door die rode trui die ik droeg. Ze zagen niet goed meer."

Kimmel probeerde dan de acteur gunstig te stemmen door erop te wijzen dat men hem niet herkend had omdat hij zo’n goed acteur is en zich volledig in die rol smeet, waardoor de acteur zelf onmiddellijk naar de achtergrond verdween. Iets wat lukte bij Hanks: "Oké, dat wil ik nog wel aanvaarden. Dat wil ik nog wel geloven. Bedankt daarvoor."