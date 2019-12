UZ Gent breidt project met "waakkoffers" uit voor stervende patiënten

Een dekentje, wat massageolie, enkele informatieve brochures én een toiletzakje: het zijn allemaal zaken die thuis binnen handbereik liggen, maar niet altijd beschikbaar zijn in een ziekenhuiskamer. Het zijn dingen die wel in de waakkoffers van het UZ Gent zitten en die gebruikt worden om mensen te helpen afscheid te nemen.

"Op de palliatieve eenheid hebben we daarvoor alles al in huis, maar ook op andere afdelingen is er nood aan", zegt Let Dillen, psycholoog van het palliatief ondersteuningsteam (PST) van het UZ Gent. "De waakkoffers zorgen ervoor dat we ook patiënten en wakende familie buiten de palliatieve eenheid ondersteunen.”

Steun tijdens intens moment

Volgens Dillen reageren de meeste mensen positief op het initiatief. “Iedereen gaat op een andere manier om met waken, maar meestal zijn ze blij dat je hen iets geeft”, vertelt ze. “Het is een soort ‘handvat’ tijdens een intens moment, dat vaak heel lang aanvoelt. Het zijn vaak de kleine dingen die een verschil kunnen maken. Onlangs hadden we bijvoorbeeld een familie die naar muziek wilde luisteren. Omdat de kwaliteit van hun smartphone niet ideaal was, gebruikten ze de bluetoothspeaker uit de koffer.”

In de koffer zit bijvoorbeeld ook een polaroidcamera waarmee nog foto's genomen worden. Er zitten zelfs kleurpotloden in voor jonge patiëntjes of familieleden.

Twee extra koffers op één jaar tijd

Begin dit jaar schonk de vzw OIGO, een vereniging die zich inzet voor meer comfort voor kankerpatiënten, twee koffers aan het UZ Gent. Het concept sloeg aan, intussen is er al een derde valiesje in gebruik en een vierde in de maak.

“De koffer kan bij ons aangevraagd worden”, gaat Dillen verder. “Voor de zorgverleners is het fijn om iets af te geven. We organiseren ook vormingen rond de waakkoffer, zodat ze weten wat die inhoudt. We willen de koffer goed introduceren bij patiënten en hun familie. Het is niet de bedoeling om hem zomaar binnen te rollen.”