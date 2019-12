Verliezen we met zijn allen geld door de politieke impasse? Of hebben we die regering niet nodig?

Toen waren daar 541 dagen voor nodig, nog altijd meer dan de teller nu aangeeft. Maar ondertussen zakken we toch ook al bijna een jaar lang weg in een politiek moeras. En hanteert (bijna) elke partij het motto dat het lang genoeg geduurd heeft. Dat het nú tijd is om uit de loopgraven te komen, dat er nú een regering moet komen om de problemen aan te pakken.

Vandaar de vraag: is dat zo? Verliezen we met zijn allen geld aan de politieke impasse en aan lopende zaken - de periode tussen het ontslag van een regering en de aanstelling van een nieuwe? Of is die suggestie niets meer dan een strategisch spel om politieke tegenstanders tot compromissen te dwingen of te zwartepieten? Of is het andersom? Misschien hebben we die regering niet zo dringend nodig. Want de markten, die blijven rustig. Het antwoord op die vragen is niet simpel, en heeft vele nuances.