Vlaanderen gaat stukjes "wildernis" creëren in woonbuurten, de eerste twee komen in Lommel

Het idee voor stukjes wildernis in woonwijken komt uit een wedstrijd van Natuur en Bos. Het is de bedoeling om stukjes braakliggende grond om te vormen tot kleine natuurgebieden en zo de natuur dichter bij de mensen te brengen. Maar het project is ook positief voor de natuur zelf want de stukjes wildernis kunnen een nieuwe biotoop vormen voor insecten en vlinders.

Voorwaarden

Niet ieder stuk grond komt in aanmerking om omgevormd te worden tot wildernis. Zo moeten de stukken minimaal een halve hectare groot zijn en mag er de volgende 10 jaar niet gebouwd worden.

Educatief project

"Kinderen kunnen via de stukjes wildernis opnieuw in contact komen met de natuur", zegt boswachter Eddy Ulenaers die het project heeft uitgewerkt. "Tegenwoordig mogen kinderen niet meer ver van huis spelen. Als er dan in de buurt zo'n stukje wildernis is, kunnen ze daar toch nog dicht bij de natuur zijn en bijvoorbeeld insecten, vlinders en vogels zien. Het is daarom ook de bedoeling dat er in de parkjes insectenhotels en egelhuisjes komen."

Betrokkenheid van buurtbewoners

Als er beslist wordt dat er in een gemeente een stukje wildernis komt, wordt de buurt bij het project betrokken", vertelt Ulenaers. Er is een centraal punt in het stukje wildernis en de buurtbewoners mogen zelf beslissen wat daar komt, een picknickplaats bijvoorbeeld, een vijver of een kruidentuin. Als je de buurt erbij betrekt, gaat die ook toezicht houden op het parkje en ervoor zorgen dat het onderhouden wordt."

Nieuwe stukjes wildernis in Lommel zondag officieel geopend

Het eerste stukje nieuwe wildernis komt in Lommel, achter de WICO Campus. Het parkje zal in de toekomst mogelijk ook gebruikt worden om er les te geven over de natuur en de school zal ook toezicht houden op het stukje wildernis. Op termijn komt er op het pleintje aan de Kleine Hoef in Lommel nog een tweede stukje wildernis. En het is de bedoeling dat het project later wordt uitgebreid naar heel Vlaanderen. Minister Zuhal Demir trekt daar 1,8 miljoen euro voor uit.