Voor het eerst tentoonstelling in Vlaamse Gebarentaal via ErfgoedApp

In het Erfgoedhuis van de Zusters van Liefde in Gent kan je de tentoonstelling "Over zusters en dove meisjes" bezoeken. Die vertelt de geschiedenis van de eerste dovenschool in België. In samenwerking met Doof Vlaanderen kan je die tentoonstelling nu ook in Vlaamse Gebarentaal (VGT) bekijken via de ErfgoedApp. Daar kon je al musea mee ontdekken en erfgoedroutes mee volgen, maar voor de eerste keer kan je nu ook een rondleiding krijgen in een museum door een Vlaamse gebarentolk.

Goed alternatief voor kleine musea

"Via digitale toepassingen kan je al informatie in Vlaamse Gebarentaal krijgen bij kunstwerken in verschillende grote musea", vertelt Ludwina Degryse van Doof Vlaanderen. "Denk maar aan het mooie voorbeeld in het Gravensteen." Daarbij kunnen doven en slechthorenden het Gravensteen in Gent bezoeken dankzij een "visioguide". "Maar dat zijn toepassingen die veel geld kosten, voor kleinere musea is dat dus geen optie. Via de ErfgoedApp kan je nu die Vlaamse Gebarentaal op een heel goedkope manier toch toepassen in meerdere musea. Je moet enkel een Vlaamse gebarentolk de uitleg laten doen voor een camera."

Hoe werkt het?

De bezoeker krijgt op zijn smartphone of tablet informatie te zien in Vlaamse Gebarentaal en in het Nederlands. Ook krijgt hij heel wat extra informatie, zoals foto's en filmpjes over de getoonde voorwerpen. De tentoonstelling is de komende maanden op afspraak te bezoeken.