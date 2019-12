Gemeente Wommelgem verwijdert vuilnisbak met hakenkruis aan speelpleintje

Geschrokken

Burgemeester Frank Gys reageert geschrokken op de foto. "Ik begrijp niet waarom jullie luisteraar deze foto niet rechtstreeks naar ons heeft gemaild," zegt hij, "dan hadden we onmiddellijk opgetreden, want zo'n symbool hoort vanzelfsprekend niet thuis op een speelpleintje waarin we zo veel geïnvesteerd hebben om het gezellig te maken." Volgens hem heeft ook geen enkele buurtbewoner iets gemeld. "Ik heb geen enkel idee vanuit welke hoek dit komt", zegt hij nog.



Gemeentearbeiders

Elke week wordt de vuilbak geleegd, maar ook de gemeentearbeiders hebben niks gemeld. Volgens de luisteraar staat het hakenkruis er al minstens een maand, op de foto is ook te zien dat de tekening al wat verweerd is. Maar burgemeester Gys trekt dat in twijfel. Hij roept iedereen nogmaals op om zo'n zaken onmiddellijk te melden. Dat kan via de website van de gemeente.