Wandel virtueel door de interieurs van art-nouveau gebouwen in Brussel dankzij nieuwe website

Brussel streeft naar meer openstellingen van art-nouveaumonumenten, maar in afwachting heeft insideartnouveau.eu al heel wat te bieden. Met een kaart, architectuurtekeningen, een woord uitleg, handige plannetjes en doorverwijzingen via geolokalisatie vindt iedereen zijn weg door het kluwen van overal verspreide gebouwen. Brussel voert ook een intense campagne om de site bekend te maken in binnen- en buitenland via alle kanalen, websites, sociale media, scholen, horecazaken en culturele instellingen.