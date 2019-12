Tuut, piep, zoem: Wat hoort iemand met oorsuizen? Ervaar het hier

Heel wat mensen kennen het gevoel: na een lawaaierig nachtje uitgaan of een concert, kruip je eindelijk in bed en plots hoor je een tuut of ruis in je oren. Het is een teken dat je te lang en in te veel lawaai bent geweest zonder je oren voldoende te beschermen. De trilhaartjes van je oor zijn daardoor overbelast of beschadigd en geven een fout signaal door naar de hersenen: het lijkt dat je geluid hoort terwijl dat er in werkelijkheid niet is.

Gelukkig kunnen de trilharen recupereren en stopt het oorsuizen na enkele uren vanzelf. Is de gehoorschade te groot, dan zal de piep of ruis in je oren niet meer weggaan. Bij zo'n 1 op de 10 mensen is dat het geval, al heeft niet iedereen er even veel last van. De intensiteit van tinnitus kan verschillen van persoon tot persoon en van situatie tot situatie. Bij stress bijvoorbeeld kan het oorsuizen luider worden. Ook het geluid kan variëren van een tuut of een piep tot ruis, gesis, gezoem of gebrom.