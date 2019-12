Wat te doen als drinkwater vervuild is? Waterbedrijven oefenen noodsituatie in Ekeren

AquaFlanders, de federatie van de Vlaamse waterbedrijven, heeft vanmorgen samen met water-link een grote oefening gehouden in Ekeren om de procedure voor de bedeling van nooddrinkwater uit te testen.

"Het komt gelukkig niet vaak voor in de praktijk", zegt Carl Heyrman, de directeur van AquaFlanders, "maar we moeten wel voorbereid zijn. Vandaag testen we een fictieve situatie waarbij zogezegd 12.000 mensen zonder drinkwater zitten. We bekijken welke capaciteit er nodig is, en hoe lang het duurt om bijvoorbeeld een nieuwe container met water vanuit onze opslagplaats in de haven te laten komen."

De inwoners van Ekeren zijn niet betrokken bij de oefening, ze konden net zoals anders gebruik maken van het leidingwater.

Ekeren heeft stapje voor

"We houden de oefening bewust in Ekeren vandaag", vertelt Franky Cosaert, de CEO van water-link. "Ekeren is de eerste zone binnen ons werkgebied die we volledig hebben uitgerust met debietmetingen, waarmee de doorstroming gemeten wordt, en kwaliteitsmetingen van het water. We kunnen deze metingen combineren met de informatie van de digitale meters die bij onze klanten geplaatst zijn, en zo kunnen we heel snel reageren als er iets mis is. Nu moeten we vaak wachten op een telefoontje van een klant die meldt dat er een probleem is, en dan zijn er soms zelfs al ziekteklachten. Dan is het eigenlijk al te laat. Met de technologie in Ekeren kunnen we de problemen sneller detecteren."

Veertien noodsituaties

De waterbedrijven spreken van een noodsituatie wanneer er meer dan 100 woningen langer dan 24 uur zonder zuiver drinkwater zitten. Vorig jaar waren er veertien meldingen over heel Vlaanderen, en de grootste problemen werden veroorzaakt door bacteriologische besmettingen van de leidingen. Soms vaardigt het waterbedrijf enkel een kookadvies uit, maar vaak moet de procedure met het nooddrinkwater uitgevoerd worden.

"De getroffen mensen worden in zo'n geval verwittigd op alle mogelijke manieren: via gsm, via pamfletten, via megafoons en via het waarschuwingssysteem BE-Alert", zegt Carl Heyrman. In de provincie Antwerpen waren er de laatste jaren geen grote noodsituaties.