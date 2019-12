Het lijkt de laatste maanden wel alsof er overal in de wereld protesten zijn: in Hongkong, Libanon, Chili,… Dichterbij betogen de gele hesjes in Frankrijk, de boeren in Nederland, overal stappen jongeren mee in klimaatmarsen en zijn er demonstraties voor vrouwenrechten. Buitenlandjournalist Marijn Trio schetst de gelijkenissen en de verschillen tussen al die demonstraties.