10 procent van de Limburgse gezinnen vergeet huisvuilzakken af te halen

Limburgers kunnen hun gratis huisvuilzakken nog afhalen tot 31 december. En dat doen ze best ook, want ze hebben al voor die zakken betaald. Maar 10 procent van de Limburgers doet desondanks toch niet de moeite om de huisvuilzakken te gaan afhalen. In Hasselt is dat zelfs 17 procent.

Verschillende redenen

"Er zijn verschillende redenen waarom mensen hun vuilzakken niet afhalen", zegt Ilse Luypaerts van Limburg.net. "Uit een onderzoek dat we hebben gedaan, blijkt dat ze bijvoorbeeld andere oplossingen hebben gevonden. Ze zijn bijvoorbeeld zelfstandige en hebben containers, of ze wonen op een appartement, of ze nemen afval mee naar het werk. Dat laatste is natuurlijk zeker niet de bedoeling, want het gaat dan om huishoudelijk afval en dat moet altijd bij je thuis aan de afvaldiensten worden aangeboden."

Ook plaatselijke handelaars doen mee

Limburg.net probeert de afhaling van de huisvuilzakken nochtans zo makkelijk mogelijk te maken. Je kan naar de gemeentelijke diensten gaan om je gratis zakken af te halen, maar je kan ze ook afhalen in lokale winkels en warenhuizen. Zo hoef je niet in paniek te schieten als het gemeentehuis dicht is tussen kerst en nieuw.