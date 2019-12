AA Gent waarschuwt fans voor Franse hooligans bij Europees duel: "Wees voorzichtig met clubkleuren in de stad" 

Heel wat fans van AA Gent zijn naar het Franse Saint-Etienne getrokken om er live de terugmatch in de Europa League te bekijken. Ze maken zich op voor een feestje want Gent heeft, door 3-2 winst in de heenmatch, aan een gelijkspel genoeg om door te stoten naar de volgende ronde in het Europees voetbal. Fans die nu al de Franse stad verkennen, worden echter gewaarschuwd door AA Gent zelf. Saint-Etienne heeft een harde kern supporters met een erg kwalijke reputatie. Er zouden al Buffalo-fans bedreigd zijn, er worden ook sjaals afgepakt.

"Vermijd clubkleuren"

Saint-Etienne kreeg van de Europese voetbalbond eerder al boetes voor ongeoorloofd gedrag van supporters. AA Gent neemt dus het zekere voor het onzekere en roept fans op om onder de radar te blijven om problemen te voorkomen. Bekijk hieronder hun waarschuwing op Instagram.