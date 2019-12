Alexander De Croo (Open VLD) kaatst bal terug: "Nooit opmerkingen van Rekenhof bij controle Koninklijke Schenking"

"Ik denk dat een open communicatie die hoort bij instellingen als de Koninklijke Schenking vandaag absoluut nodig is en dat er grote stappen vooruit kunnen worden gezet", geeft De Croo nog toe. Het kan dus wel degelijk ietsje transparanter.

Echt veel wijzer worden we niet van het antwoord van De Croo, want over hoeveel geld de Koninklijke Schenking extra binnenrijft via bilaterale akkoorden zei de minister absoluut niks. "Hoe kunt u het woord transparantie over de lippen krijgen!", brieste Jean-Marie Dedecker. Hij en Joris Vandenbroucke (SP.A) vinden het beschamend dat onderzoeksjournalisten anderhalf jaar nodig hebben gehad om extra informatie los te peuteren. Barbara Pas (VB) wijst erop dat het Rekenhof zelf ook niet alle essentiële informatie van de Schenking krijgt.

In elk geval eisen SP.A en N-VA nu al dat het Park van het kasteel van Laken, waar koning Filip en koningin Mathilde wonen, voor het publiek wordt opengesteld.

Bekijk hieronder alle vragen en antwoorden over de Koninklijke Schenking in de Kamer: