Amerikaanse president Donald Trump brengt verrassingsbezoek aan Afghanistan en hervat gesprekken met taliban

Trumps bezoek aan de Amerikaanse soldaten in de basis van Bagram vond plaats naar aanleiding van de feestdag Thanksgiving. De president bracht enkele uren op de militaire basis van Bagram door. Hij schoof ook mee aan tafel voor een traditionele Thanksgiving-maaltijd, met kalkoen en puree. Het initiatief was om veiligheidsredenen niet op voorhand aangekondigd.

Volgens de meegereisde journalisten maakte de Amerikaanse president ook duidelijk dat hij de vredesgesprekken met de jihadistische taliban wil laten heropstarten. Die onderhandelingen werden in september door de VS afgebroken naar aanleiding van een door de taliban opgeëiste aanslag in de omgeving van het NAVO-hoofdkwartier in Kaboel.

"De taliban willen een deal sluiten en we hebben hen ontmoet. We hebben hen gezegd dat er een staakt-het-vuren moest komen, maar zij wilden geen staakt-het-vuren. Nu willen ze wel een staakt-het-vuren. En ik denk dat het op die manier kan werken", zo luidt de typische Trump-quote waarmee de gesprekken werden aangekondigd.

Voorts herhaalde hij dat hij het aantal Amerikaanse soldaten in het land wil laten dalen. Het is de bedoeling dat er van de twaalf- à dertienduizend Amerikaanse militairen nog 8.600 overblijven. Het ging om het eerste bezoek van Trump aan Afghanistan sinds hij begin 2017 president werd.