Betogers in Chili denken niet aan opgeven

In Chili klinkt de eis om het aftreden van president Piñera steeds luider. Na zes weken van protesten neemt de verontwaardiging over de grote sociale ongelijkheid alleen maar toe. Over enkele dagen zou in de hoofdstad Santiago de VN-klimaatconferentie van start gaan, maar die gaat nu door in Madrid wegens de grote onrust en protestacties. Chili is het rijkste land van Zuid-Amerika, maar de kloof tussen arm en rijk is gigantisch. Onze ploeg ter plaatse sprak met de betogers.